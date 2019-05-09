2019/05/09 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل..القوات الأمنية تحبط هجوما لـ”داعش” الإرهابي في الشرقاط

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