مجلس بغداد يكشف عن حجم العمل الخدمي في منطقة المعامل

2019/05/09 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة بغداد،اليوم الخميس، عن تطورات العمل الخدمي في قضاء الزوراء (المعامل) و من بينها إكساء الطرق وتسليك المجاري وتوسعة بعض طرقه، مبيناً ان العمل يجري ضمن الخطة الموضوعة لعام 2018.

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