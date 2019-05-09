2019/05/09 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ لجنة النزاهة تضبط معاون مدير جمرك صفوان الحدودي في حالات فساد

09/05/2019 11:37:00 AM |

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واع/مكتب البصرة/م.ع

ضبطت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في محافظة البصرة، الخميس، معاون مدير جمرك صفوان الحدوديِّ وعضوين في لجنة الكشف فيه بتهمة تمرير معاملاتٍ غير أصوليَّةٍ.وذكرت المديريَّة في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي/واع) عن ضبط معاون مدير جمرك سفوان واثنين من أعضاء لجنة الكشف في الجمرك وذلك لإنجازهم المعاملات غير اصولية الخاصَّة بإحدى الشركات الأهليَّة المُختصَّة باستيراد المُطيِّبات والعصائر.وأكدت المديريَّة أنَّ تحقيقاتها الأوليَّة قادت إلى إقدام المُتَّهمين المضبوطين على إنجاز معاملات الشركة بدون موافقة لجنة الصِّحَّة في المنفذ وتمريرها رغم أنَّ موادَّها مُنتهية نصف مُدَّة صلاحيتها.وتابعت إنها نظَّمت محضر ضبطٍ أصوليّاً بالموادِّ التي ضبطتها خلال العمليَّة وتمَّ عرضه صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة على قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق. .

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