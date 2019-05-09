العراق يرفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا

2019/05/09 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الخميس، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في يونيو حزيران بمقدار 0.60 دولار مقارنة مع الشهر السابق إلى 1.60 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة.ونقلت “رويترز” عن الشركة قوله، إن سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته تحدد عند […]

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