العملة الصينية تهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر مقابل الدولار

2019/05/09 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط اليوان الصيني 0.5% اليوم إلى أدنى مستوى في 4 أشهر عند 6.8 ليتجه صوب تسجيل أسوأ انخفاض لـ4 أيام في عام.وارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على العملة التي تُعتبر ملاذا آمنا بفعل المخاوف من احتمال تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.[…]

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