رئيس الأركان الأميركي: أرسلنا “لينكولن” لردع إيران

2019/05/09 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، عن قرار إرسال حاملة الطائرات الأميركية “أبراهام لينكولن” إلى الخليج العربي.وقال دانفورد، خلال جلسة للكونغرس، إن القرار جاء “لردع التهديد الإيراني في المنطقة”.وأضاف: “لقد كان تركيزنا على عامل الردع.فاستنادا إلى المعلومات الاستخبارية أردنا إرسال رسائل لإيران تفيد بأننا مدركون للتهديد الذي تمثله في المنطقة […]

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