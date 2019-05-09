أكثر من 24 ألف حالة طلاق في بداية 2019

2019/05/09 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، ارتفاع نسبة الطلاق في السنوات الاخيرة مسجلة 24088 حالة طلاق في الاشهر الاولى لعام 2019.ونشر مجلس القضاء الاعلى إحصائيته الشهرية لعدد حالات الزواج والطلاق التي سجلتها محاكمه في عموم محافظات العراق خلال الاشهر الاولى لسنة 2019.

وقال بيان للمرصد بحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة من مجلس القضاء الاعلى، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، فأن "نسبة الطلاق في العراق لسنة 2017 بلغت 49328 يقابلها 262007، الا ان حالات الطلاق ارتفعت في سنة 2018 حيث بلغت 73569 يقابلها 245296 حالة زواج في المحافظات العراقية باستثناء محافظات اقليم كردستان".

واضاف، ان "المرصد يتخوف من ارتفاع حالات الطلاق في نهاية العام الحالي وتسجيل نسبة تتجاوز الحد المعقول"، مشيرا الى ان حالات الطلاق في شهر كانون الثاني وشباط واذار ونيسان لسنة 2019 بلغت 24088 حالة يقابلها 109707 حالة زواج".

وشدد المرصد في البيان، "على ضرورة تشريع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، الاخير سيساهم في تقليل حالات الطلاق وتحديدها من خلال حماية المراة والدفاع عن حقوقها"، مبينا الى ان العوائل التي توافق على تزوج اولادهم في سن مبكر يتحملون المسؤولية ارتفاع حالات الطلاق في البلاد".

وفي ختامه تخوف المرصد من "ارتفاع حالات الطلاق في نهاية العام الحالي وتسجيل نسبة تتجاوز الحد المعقول"، موضحاً ان "نسبة الطلاق بدأت بالارتفاع في السنوات الاخيرة، بسبب الاوضاع الاقتصادية ومواقع التواصل الاجتماعي، اضافة الى الزواج المبكر، فقد سجل نسبة 65% من حالات الطلاق في العراق".انتهى/س

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