نقابة الاكاديميين: نسعى لاقرار قانون يضمن الحرية لاساتذة الجامعات

2019/05/09 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / وكالة النبأ للأخباراعلنت نقابة الاكاديميين العراقيين سعيها لسن قانون "الحريات الاكاديمية" خلال المرحلة المقبلة.

وقال نقيب الاكاديميين الدكتور مهند الهلال، لـوكالة النبا للاخبار، "ان هذا القانون يتيح للاستاذ الاكاديمي اختيار المناهج وتحديثها،وابعاد التعليم العالي عن اية تدخلات سياسية خصوصاً في اختيار الادارات التعليمية".

وبين الخزاعي، بأن "النقابة تسعى الى سن الكثير من القوانين التي تنأى بالعملية التعليمية بعيداً عن التأثيرات والضغوط السياسية التي تمارس على البعض من الجامعات والكوادر التدريسية".

وتحدثت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب كثيراً على التدخلات الحزبية في عمل الوزارة والجامعات في وقت يجب فيه ابعادها عن كل هذه التاُثيرات.انتهى/س

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