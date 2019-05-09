تعرف على الموقف المائي لهذا اليوم

2019/05/09 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ اعلنت خلية مواجهة السيول عن الموقف المائي لهذا اليوم، الخميس، 9-5-2019.1- محافظة نينوى: منسوب سد الموصل 323.33 م الايراد المائي 3041 م3/ثا الاطلاق 2900 م3/ثا.الخزين المائي 8.75 مليار م3 منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 215.88 م.2- محافظة صلاح الدين: منسوب نهر دجلة في بيجي 106.97 م.التصريف المطلق باتجاه […]

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