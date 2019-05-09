شاب يطلق النار على نفسه في سيارته الخاصة بهذه المنطقة

2019/05/09 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ أفاد مصدر أمني اليوم الخميس، عن انتحار شاب في سيارته الخاصة إثر إطلاق النار على نفسه.وأضاف المصدر: بأن الحادث وقع في شارع الصحة بمنطقة الشعب.وتابع: بأن الحادث وقع لأسباب غير معروفة لغاية الآن.

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