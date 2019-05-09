داعش الإرهابي يقتل مختارا وافراد عائلته داخل منزلهم بالساحل الايسر في الموصل

2019/05/09 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر امني في محافظة نينوى، عن مقتل مختار وافراد عائلته بهجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المصدر في تصريح، ان عناصر من التنظيم الإرهابي، اقتحموا منزل المختار الواقع في منطقة الكوار بالساحل الايسر من مدينة الموصل، وقاموا بقتله إضافة الى زوجته وأولاده الستة ذبحا، مبينا ان القوات الأمنية طوقت موقع الحادث ونقلت جثامين الضحايا للطب العدلي.

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