2019/05/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف دالي بليند، مدافع أياكس أمستردام، الهزيمة أمام توتنهام (3-2)، أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بأنها "الحلم الذي انتهى".

وكان توتنهام قد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دي ليخت: الحلم تحول إلى كابوس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دي ليخت: الحلم تحول إلى كابوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).