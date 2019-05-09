2019/05/09 | 12:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصف دالي بليند، مدافع أياكس أمستردام، الهزيمة أمام توتنهام (3-2)، أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بأنها "الحلم الذي انتهى".
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وكان توتنهام قد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دي ليخت: الحلم تحول إلى كابوس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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