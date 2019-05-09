القوات الأمنية تحبط هجوما انغماسيا في قضاء الشرقاط

2019/05/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكنت القوات الأمنية المشتركة، هجوما انغماسيا تابعا لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.





وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت"العهد

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