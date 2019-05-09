2019/05/09 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هبطت أسعار النفط، الخميس، في ظل مخاوف بشأن تصاعد معركة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى الرغم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل مفاجئ.وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.91 دولار للبرميل منخفضة 46 سنتا أو 0.7 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.وتراجعت عقود برنت في وقت سابق ما يزيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تهبط في ظل مخاوف بشأن نزاع تجاري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تهبط في ظل مخاوف بشأن نزاع تجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).