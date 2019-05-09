مجلس البصرة يصوت على اغلب مشاريع الخطة التشغيلية بقيمة نحو 30 مليار دينار

2019/05/09 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة البصرة التصويت بالأغلبية على اغلب مشاريع الخطة التشغيلية بقيمة نحو 30 مليار دينار.وقال رئيس المجلس صباح حسن البزوني في تصريح صحفي إن المجلس صوت على اغلب المشاريع ضمن الخطة التشغيلية ولم يتبق سوى عدد قليل منها وسيتم إقرارها في القريب العاجل، موضحا أن مشاريع الخطة بلغت قيمتها نحو 30 مليار دينار.[…]

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