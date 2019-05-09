بومبيو يدعو الغرب للانضمام إلى العقوبات الأمريكية على إيران

2019/05/09 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بريطانيا والدول الغربية الأخرى للانضمام إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، محذرا من تبعات عدم فعل ذلك.وقال بومبيو في حديث أدلى به لصحيفة “ديلي تلغراف” أثناء زيارته بريطانيا: “نعتقد أن التطور المثالي يتمثل في انخراط كل دولة في نظام العقوبات القائم”.وأضاف: “نرى أن حرمان إيران من الحق […]

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