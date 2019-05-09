نائب يطالب بتحقيق في احراق طائرات امريكية أراضي زراعية بمحيط قاعدة سبايكر

2019/05/09 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت كتلة السند الوطني، اليوم الخميس، بفتح تحقيق عاجل وسريع حول القاء الطائرات الامريكية أقراص حرارية على الأراضي الزراعية في محيط سبايكر وجزيرة تكريت وتعويض أصحابها.

وفي بيان لرئيس الكتلة تلقى “النور نيوز” نسخة منه “ادان النائب احمد الاسدي الاعتداء الذي قامت به الطائرات الامريكية والتي استهدفت مساحات كبيرة من الحقول الزراعية بسبب القائها أقراص حرارية في محيط قاعدة سبايكر وجزيرة تكريت مما تسبب بحرائق هائلة”.

وأضاف الاسدي في بيان صدر اليوم عن مكتبه الإعلامي أن “هذا العمل هو تجاوز واضح على السيادة العراقية”.

واضاف “لذا نطالب الجهات المعنية باستيضاح القوات الأمريكية المتواجدة هناك حول الأمر وفتح تحقيق بالحادث، و مطالبتهم بتعويضات للاضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية”.

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