إسرائيل تكشف عن عدد جنودها القتلى في العام الماضي

2019/05/09 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، عن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى؛ بمن فيهم من قتل عام 2018 في الحروب والعمليات المختلفة.

وأوضحت قناة “i24” الإسرائيلي، أن “إسرائيل أحييت الأربعاء ذكرى 23741 جنديا قتلوا في الحروب والعمليات (منذ عام 1860)، كما أضيف لهذه القائمة في العام الأخير 56 جنديا”.

ولفت الموقع إلى أنه “في الجزء الأول من الاحتفال، رفع العلم الإسرائيلي بعد الانتهاء من مراسم الحداد على الجنود الإسرائيليين القتلى، وهي إشارة لانطلاق الاحتفالات”.

وبهذه المناسبة، “أطلقت الصفارات في كافة أنحاء إسرائيل مساء أمس؛ إيذانا ببدء المراسم لإحياء ذكرى قتلى معارك إسرائيل وحروبها”، بحسب ما ذكرته قناة “كان” العبرية الرسمية.

ونوهت القناة بأن “مراسم تأبينيه أقيمت في باحة حائط البراق (وهو جزء من المسجد الأقصى يطلق عليه الاحتلال حائط المبكى) بحضور الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، ورئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي”، موضحة أن “عدد الجنود القتلى نتيجة العمليات بلغ 3150 قتيلا، بينهم 120 مواطنا أجنبيا”.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة له خلال أحياء ذكرى ما يسمى “قتلى العمليات”، أن “المعركة في قطاع غزة لم تنته بعد، وأن إسرائيل لا تتخذ خطوات إلا بتروّ، والتزام متواصل وممنهج؛ لضمان أمن إسرائيل”.

وزعم نتنياهو أن “الجيش تحرك بحزم ضد العناصر في قطاع غزة خلال جولة الاقتتال الأخيرة”، مع العلم أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من إطلاق مئات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل 4 مستوطنين وجرح المئات، وفق اعتراف الاحتلال.

أما الطائرات الحربية الإسرائيلية، فقد استهدفت العديد من البنايات السكانية ومواقع ونقاط تابعة للمقاومة الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاد 31 فلسطينيا، بينهم أجنة وأطفال رضع و4 سيدات.

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