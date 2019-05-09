الصادقون النيابية تحمل العبادي مسؤولية “فوضى” انتشار القوات الأجنبية في العراق

2019/05/09 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حمل النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي مسؤولية فوضى انتشار القوات الأجنبية داخل البلاد، مشيرا إلى أن مهمة جدولة التواجد الأجنبي ملقاة على عاتق حكومة عادل عبد المهدي.وقال عواد في تصريح له، إنه من غير المقبول بقاء القوات الأجنبية دون وضع حد ل...

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