2019/05/09 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

واصلت 5 بورصات خليجية خسائرها منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري، على وقع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وما عقب ذلك من تراجع أسعار النفط.



فيما كانت بورصتا الكويت والبحرين استثناء، إذ شهدتا ارتفاعاً خلال تداولات الايام القليلة الماضية.





سجلت البورصة السعودية خسائر إضافية أمس للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة %0.8 لحين وقت إعداد التقرير لتصل نسبة خسائرها منذ بداية الأسبوع %3.9 بواقع 368 نقطة تقريباً.





وحلّت بورصة قطر في المركز الثاني على قائمة البورصات الخليجية الخاسرة بنسبة تراجع %3.4 منذ بداية الأسبوع، تليها بورصة أبوظبي بنسبة تراجع %2.3 وسلطنة عمان بـ%2.3 ودبي بواقع %1.7.





في المقابل، غردت بورصة الكويت خارج السرب بمكاسب بلغت نسبتها %3.9 للسوق الأولى لتغلق عند مستوى 6365 نقطة، في حين حققت بورصة البحرين مكاسب محدودة بلغت نسبتها %0.5 .





وفقاً لبيانات صادرة عن شركة بيان للاستثمار، فقد تراجعت القيمة السوقية للسوق السعودية منذ بداية الأسبوع بواقع 82 مليار ريال سعودي، مقابل 13 مليار درهم إمارتي لبورصة أبوظبي، و5 مليارات لبورصة دبي، فيما تراجعت بورصة قطر 19 مليار ريال قطري وبورصة عمان 99 مليون ريال عماني، في حين ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بقيمة 876 مليون دينار وبورصة البحرين بقيمة 39 مليون دينار بحريني.





بهذا تكون بورصات السعودية وأبوظبي ودبي وقطر وعمان قد سجلت خسائر إجمالية في القيمة السوقية منذ بداية الأسبوع بقيمة 31 مليار دولار، في حين بلغت مكاسب السوقين الكويتية والبحرينية 3 مليارات دولار، بحصة 2.9 مليار للسوق الكويتية و0.1 مليار للبحريني.





وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد بلغت 71.12 دولاراً للبرميل أمس، منخفضة %0.2 عن إغلاقها السابق.



وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 62.30 دولاراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 بورصات خليجية تخسر 31 مليار دولار في 4 أيام) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 بورصات خليجية تخسر 31 مليار دولار في 4 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).