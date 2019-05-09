ذي قار:قائمة باسماء السجناء والمعتقلين السياسيين 49 ومحتجزي رفحاء المصادق عليهم ضمن الوجبة

2019/05/09 | 12:06

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت لجنة التقاعد في مؤسسة السجناء السياسيين بالمصادقة على الوجبة 49 الخاصة بالسجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء في محافظة ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت لجنة التقاعد في مؤسسة السجناء السياسيين بالمصادقة على الوجبة 49 الخاصة بالسجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء في محافظة ذي قار .

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