2019/05/09 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

دعت عضو مجلس النواب عن ائتلاف النصر ثورة الحلفي،اليوم الخميس، مجلس النواب الى معاقبة قادة الكتل السياسية نتيجة الاخفاقات التي حصلت بالعملية السياسية.

إن “على رئيس واعضاء مجلس النواب اتخاذ موقف قوي من قادة الكتل نتيجة للاخفاقات التي يعيشها البلد في جوانب عديدة بسبب سياسات قادة الكتل”، مشددة على ان “العراق ليس لعبة بيد احد”.

واضافت ان “هناك وزارات مازالت متعطلة ومصالح المواطنين لم يتم النظر لها والخدمات لم توفر بالشكل الامثل، كون حرص قادة الكتل على مصالحهم الشخصية اكبر من حرصهم على مصلحة البلد”، لافتة الى ان “شكل التحالفات السياسية بعد انتخابات 2018 كانت السبب الاساس في تاخير حسم الكابينة الوزارية حتى اللحظة”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية تدعو الى معاقبة قادة الكتل السياسية نتيجة الاخفاقات بالعملية السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية تدعو الى معاقبة قادة الكتل السياسية نتيجة الاخفاقات بالعملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).