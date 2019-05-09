الثقافة تشكل لجنة لصيانة تماثيل المتنبي وابو تمام والسياب

2019/05/09 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة من مختصين لمعالجة ومعاينة تماثيل المتنبي ببغداد وأبو تمام في الموصل والسياب في البصرة.

جاء ذلك خلال لقاء الحمداني بالنحات نداء كاظم في مكتبه الرسمي أمس الأربعاء، وبحضور مدير عام دائرة الفنون العامة الدكتور علي عويد العبادي.وقال بيان عن وزارة الثقافة وتلقته "الغدير"، إنه "تم خلال اللقاء، بحث تشكيل لجنة من التشكيليين والأكاديميين لعمل بعض المعالجات لتمثال الشاعر المتنبي في باب المكتبة الوطنية والثاني الموجود في شارع المتنبي، بالإضافة إلى تمثال أبو تمام في الموصل، والوقوف على حقيقة ما يجري من تجاوزات لتمثال بدر شاكر السياب".وأكد الحمداني، بحسب البيان، على "ضرورة إشراك جمعية الفنانين التشكيلين في لجنة الترميم، لتكون وزارة الثقافة بتعاون مستمر مع الجمعيات الفنية والثقافية خدمة للمشهد الثقافي العراقي"، داعياً إلى "ضرورة تشييد عمل فني للأديب محمد خضير تكريما له".من جانبه، ذكر النحات نداء كاظم انه بـ"صدد ترشيح نحاتين مختصين وأسماء بارزة في الفن العراقي الأصيل، على أن يتم عقد لقاء ثان لعرض تقرير مفصل بأسماء أعضاء اللجنة".انتهى...س ح

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