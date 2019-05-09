لجنة النفط النيابية تعد استراتيجية لاستثمار الغاز المصاحب لتحقيق الاكتفاء الذاتي

2019/05/09 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، اليوم الخميس، عن وضع استراتيجية جديدة لاستثمار الغاز المصاحب للنفط، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتصدير الفائض.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته "الغيدر"، ان "اعددنا ستراتيجية جديدة سيتم عرضها على اعضاء اللجنة من اجل التصويت عليها ومفاتحة الجهات المعنية كوزارة النفط والشركات النفطية الوطنية والمستثمرة لاستثمار الغاز المصاحب للاستفادة من هذه الثروة الوطنية في توفير احتياجات السوق والشعب وتوفير واردات إضافية لسد العجز في الموازنة".واضاف "هذه الواردات سيكون لها دور كبير في تحقيق تطلعات الشعب وتوفير فرص العمل وتوفير أموال لبناء مشاريع ستراتيجية فاعلة تصب في مصلحة العراق وشعبه بكافة اطيافه وقومياته ومحافظاته".وشدد الحلبوسي "سنعمل في لجنة النفط والطاقة على جعل العراق من الدول المصدرة للغاز وليس فقط بالنفط الخام".انتهى...س ح

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