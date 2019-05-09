الموقف المائي ليوم الخميس والخزين يرتفع الى 50 مليار متر مكعب

2019/05/09 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية مواجهة السيول، عن الموقف المائي في العراق ليوم الخميس.

1- محافظة نينوى:منسوب سد الموصل 323.33 مالايراد المائي 3041 م3/ثاالاطلاق 2900 م3/ثا.الخزين المائي 8.75 مليار م3منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 215.88 م.2- محافظة صلاح الدين:منسوب نهر دجلة في بيجي 106.97 م.التصريف المطلق باتجاه بحيرة الثرثار 4500 م3/ثا.التصريف المطلق في القناة الاروائية والمسماة ايضا عند العامة

بالقناة الحلوة 150 م3/ثا.التصريف من سدة سامراء باتجاه بغداد 400 م3/ثا.3- محافظة كركوك:التصريف المطلق من سد دوكان 630 م3/ثا.المناسيب ضمن الحدود التصميمية لنهر الزاب الاسفل واطلاق سد دبس

باتجاه نهر دجلة 570 م3/ثا.4- محافظة بغداد:منسوب نهر دجلة لموقع سراي بغداد 28.58 م وبتصريف 345 م3/ثا.5- محافظة ديالى:اطلاق سد دربندخان باتجاه سد حمرين 265 م3/ثا.منسوب سد حمرين 105.10 مالايراد المائي 387 م3/ثا.التصريف المطلق 650 م3/ثا.الخزين المائي في السد 2.78 مليار م3.6- محافظة واسط:مقدم سدة الكوت 18.18 مموخر سدة الكوت 13.90 ماطلاق سدة الكوت 517 م3/ثا.تحويل مياه باتجاه مهرب المصندك بحدود 10 م3/ثا.7- محافظة ميسان:التصريف في نهر دجلة لموقع علي الغربي 548 م3/ثا ويتم توزيعه ضمن

المحافظة بالشكل التالي:مهرب كميت مغلق.نهر الكحلاء 30 م3/ثانهر المشرح 19 م3/ثانهر العريض 75 م3/ثانهر البتيرة 188 م3/ثانهر المجر الكبير 88 م3/ثاتصريف نهر دجلة موخر قلعة صالح 100 م3/ثاتصريف هور الحويزة باتجاه نهر دجلة عبر ناظم الكسارة 89 م3/ثا8- محافظة البصرة:تصريف هور الحويزة باتجاه شط العرب 851 م3/ثا.المناسيب المتحققة في شط العرب:القرنة 2.34 مالمدينة 2.33 مكتيبان 1.76 مالعشار 1.55 مسيحان 1.70 م9- محافظة ذي قار:التصريف المطلق في نهر الغراف مقدم سدة الكوت 190 م3/ثا ويصل حدود

المحافظة بحدود 140 م3/ثا.منسوب مقدم ناظم البدعة 9.20 ممنسوب مؤخر ناظم البدعة 7.00 مالتصريف المطلق 44 م3/ثا منه 42 م3/ثا الى هور ابو زرك.10- الايراد المائي مقدم سد حديثة 530 م3/ثا.منسوب سد حديثة 137.72 مالاطلاق 170 م3/ثاالخزين 4.55 مليار م311- الخزين المائي أزداد الى 50.72 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ

من العام الماضي 15.66 مليار م3.الفراغ الخزني في الثرثار 21.33 مليار م3.توليد الطاقة الكهربائية من السدود 1090 ميكا واط.

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