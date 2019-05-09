ذي قار.. تنفيذ عمليات تفتيش واستطلاع في الأحياء المحيطة بمرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام)

2019/05/09 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام فوج طوارئ شرطة ي قار الاول بآمرة العقيد داخل عبد الله شمخي أمر

الفوج والذي يقع على عاتقهم واجب مسك الأرض والحفاظ على امن محيط

الإمامين العسكريين (عليهما السلام) وبعض أحياء مدينة سامراء المقدسة

ضمن قاطع عمليات سامراء بتشديد الاجراءات الاحترازية وعمليات بحث

وتفتيش واستطلاع شملت الأحياء المحيطة بمرقد الإمامين العسكريين

(عليهما السلام) خلال ليالي شهر رمضان الفضيل لتوفير الاجواء الامنة

للمواطنين لأداء الطقوس الدينية في دور العبادة وخروج العوائل للاماكن

الترفيهية والاسواق. وتم التفتيش في مناطق الإحياء السكنية والطرق الرئيسية والفرعية

والمناطق القريبة منها وأبدى المواطنون ارتياحهم للعملية التي أوجدت

صدى ايجابيا لديهم. يذكر ان شرطة ذي قار ارسلت فوج الطوارئ الاول تنفيذا لتعليمات

وزارة الداخلية والذي يقع على عاتقه واجب مسك الأرض والحفاظ على امن

محيط الإمامين العسكريين (عليهما السلام) وبعض أحياء المدينة بعد أن

ساهمت بالعمليات العسكرية لتحرير الأراضي في قاطع عمليات سامراء

وحماية مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام)

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