نائب عراقي يشن هجوماً على داعية سعودي ويتهمه بتشويه صورة الاسلام

2019/05/09 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية-كلكامش برس؛ شن النائب سعدون الدليمي، اليوم الخميس، هجوماً على الداعية السعودي عائض القرني، فيما إتهمه بتشويه صورة الاسلام.وذكر الدليمي في تغريدة على موقعه بتويتر : “أربعون عاما على دعوة الكراهية والعنف واثارة الفتن يخرج علينا عائض القرني ليعتذر عما بدر منه”، قائلاً بتهكم: “والله لسه بدري ياشيخ”.

وتساءل: “الاعتذار لمن؟ للأنفس البريئة التي زهقت ام للبلدان المدمرة ام للثكلى والأرامل والمشردين ام للسعودين الذين تناثرت اجسادهم في كل بقاع الارض ام للإسلام الذي شوهتم صورته؟”.

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