2019/05/09 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، الخميس، 09 أيار، 2019، تشكيل لجنة من مختص...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الثقافة تعلن تشكيل لجنة لمعالجة ومعاينة تماثيل المتنبي وأبو تمام والسياب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الثقافة تعلن تشكيل لجنة لمعالجة ومعاينة تماثيل المتنبي وأبو تمام والسياب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).