بعد عام من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي: الاقتصاد الإيراني يتجه إلى الأسوأ

2019/05/09 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو 2018 قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأعلن في الوقت نفسه إعادة العمل

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