العراق يواجه عُمان وفلسطين والكويت وباكستان بتصفيات آسيا للشباب

2019/05/09 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..سحبت، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة تصفيات بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020.واوقعت القرعة منتخب الشباب في المجموعة الغربية الاولى الى جانب منتخبات عُمان وفلسطين والكويت وباكستان.وسيستضيف العراق مباريات هذه المجموعة، فيما ستستضيف منتخبات البحرين وإيران وقطر والسعودية وطاجيكستان مباريات مجموعاتها، في […]

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