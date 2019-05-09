وزارة الهجرة تبحث الية توزيع الاراضي للكفاءات العلمية العراقية

2019/05/09 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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التقى وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى , اليوم الخميس , بعضو لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي هدى سجاد لبحث عدد من الملفات الخاصة بعمل الوزارة لا سيما الكفاءات العلمية العائدة من المهجر

وذكر السيد الوزير في بيان لوكاله صدى ان الكثير من الكفاءات العلمية مازالت خارج العراق ونحن نطمح من خلال توفير الظروف الملائمة وتشجيعهم إلى العودة لممارسة مهنهم في مدنهم مبينا ان الوزارة تبحث آلية توزيع الأراضي للكفاءات العلمية العراقية العائدة الى ارض الوطن فضلا عن تفعيل قرار رقم (441) لسنة 2008 الخاص بالامتيازات الممنوحة للكفاءات من منح مالية وقطع اراض

واضافة السيد موسى ان اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين صوتت سابقا بتسليم الكرفانات التي كانت تشغلها العوائل النازحة الى المحافظات على ان يتم توزيعها على العوائل ذات الدخل المحدود .

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