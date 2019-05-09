2019/05/09 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

قضت جنايات نينوى ,االيوم لخميس, الحكم بالاعدام على عنصر من تنظيم داعش متهم بالقتل والاغتصاب.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكاله صدى إن جنايات نينوى حكمت على المتهم بالاعدام وان الإرهابي كان عنصر استخباراتي ضمن التنظيم الإرهابي للابلاغ عن المواطنين.وأشار إلى أن الارهابي شارك بالمعارك في قضاء زمار وقتل خمسة عناصر من القوات الامنية كما قام باغتصاب إحدى النساء من الطائفة الايزيدية.وتابع أن الحكم شنقا حتى الموت صدر بحقه بناء على اعترافه الواضح والصريح امام المحكمة واقوال الشهود ووفقا لاحكام المادة الرابعة ‏من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات نينوى حكمت بالاعدام على عنصر من تنظيم داعش متهم بالقتل والاغتصاب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات نينوى حكمت بالاعدام على عنصر من تنظيم داعش متهم بالقتل والاغتصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).