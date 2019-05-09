الأمن النيابية: نلاحق قادة أمنيين فاسدين

2019/05/09 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن تشخيص قادة أمنيين في وزارتي الدفاع والداخلية لا يعملون بشكل صحيح في مؤسساتهم الأمنية.

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