تحالف البناء: الكابينة الوزارية ستقدم كاملة بعد حسم مرشح الدفاع

2019/05/09 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدَ النائب عن تحالف البناء احمد الكناني ان حسم الكابينة الوزارية يتطلب التوصل الى توافق بشأن مرشح لوزارة الدفاع، لافتاً الى ان الكابينة ستقدم كاملة للتصويت على الوزارات الاربع المتبقية دفعة واحدة بعد حسم الجدل بشأن مرشحي الدفاع.

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