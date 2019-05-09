نائب يدعو لتشكيل هيئة عليا لمكافحة المخدرات

2019/05/09 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددَ نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية فارس البريفكاني، أربعة أسباب ساعدت في انتشار ظاهرة المتاجرة بالمخدرات وتعاطيها، داعياً إلى تشكيل هيئة عليا لمكافحة المخدرات ومنع الاتجار بها وتداولها.

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