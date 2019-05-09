لجنة بمجلس النواب الأميركي تتهم وزير العدل بازدراء الكونغرس

2019/05/09 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وافقت لجنة يقودها الديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي على إجراء يتهم وزير العدل، وليام بار، بازدراء الكونغرس لرفضه تسليم نسخة غير منقحة من تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.وجاء الإجراء على الرغم من استناد الرئيس دونالد ترامب إلى مبدأ قانوني يمنحه امتيازا رئاسيا في منع نشر التقرير.[…]

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