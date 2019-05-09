المباشرة بتطوير واكساء شوارع وازقة بمنطقة الشعب

2019/05/09 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، المباشرة بتنفيذ خطة لتطوير واكساء شوارع وازقة بمنطقة الشعب .

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