الشاعر رضا المحمداوي يعثرعلى حفنة دولارات ملطخة بالدم

2019/05/09 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرتْ للشاعر رضا المحمداوي المجموعة الشعرية الجديدة ( حفنة دولارات ملطخة بالدم ) وهي المجموعة الثالثة بعد مجموعتيهِ السابقتين ( عشرة أصابع في عسل الوقت ) عام 2002 و( ما مضى ...في وقت ٍ لاحق ) عام 2014 .

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