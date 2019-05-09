السليمانية تتعاون مع بريطانيا وامريكا لدرجها ضمن لائحة مدن الادب العالمية

2019/05/09 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر يوم الخميس ان الادارة تنسق مع بريطانيا وامريكا لكي يتم ادراج مركز المدينة ضمن مدن الادب العالمية في لائحة اليونسكو.

وشكر ابو بكر في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائممقام المحافظة آوات محمد اليوم في السليمانية تشكيل القائممقامية لجنة متخصصة بالأماكن الاثارية، مردفا بالقول ان الادارة تعمل مع تلك اللجنة وقد تم حظر انشاء مرآب السيارات داخل المدنية بأي شكل من الاشكال.

واضاف انه "يجب الحفاظ على الاثار والامكان الاثرية"، مشيرا الى ان الادارة تعمل على تقليل اعداد السيارات في المدينة.

وتابع ابو بكر انه "بالتعاون مع بريطانيا والجامعة الامريكية نعمل على جعل مدينة السليمانية احدى مدن الادب العالمية من خلال الحفاظ على الاحياء والمناطق والبيوتات الاثرية".

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