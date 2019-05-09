الامانة افتتاح شارع مغلق منذ عام 2006 وسط العاصمة

2019/05/09 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن افتتاح شارع مغلق منذ عام 2006 وسط العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقته وكاله صدى إنه “بالعمل المشترك مع قيادة عمليات بغداد تم فتح الشارع 63 ضمن المحلة 101 وسط بغداد”.

وأوضحت، أن “الشارع يقع ضمن حي السعدون ويربط أحياء مهمة منها مجمع السعدون السكني وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الإنتاجية”.

وأشارت الأمانة إلى “مباشرة الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006 وإعادته الخدمة وبما يسهل حركة السير والمرور”.

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