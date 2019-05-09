زراعة كربلاء تكافح 4000 دونم من حشرة الحميرة على اشجار النخيل بالمجان

2019/05/09 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء، عن مكافحة 4000 دونم من افة حشرة الحميرة التي تصيب اشجار النخيل في عموم المحافظة.ونقل اعلام الزراعة في بيان عن رزاق الطائي مدير زراعة كربلاء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، قوله، انه "بالتعاون مع دائرة وقاية المزروعات تواصل الكوادر المتخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية بحملة مجانية لمكافحة افة حشرة الحميرة التي تصيب اشجار النخيل باستخدام مبيدات زراعية موصى بها من قبل وزارة الزراعة".

واضاف، ان "هذه الحملة المجانية استطاعت مكافحة 4000 دونم في عموم محافظة كربلاء من اجل دعم الفلاحين والمزارعين والقضاء على هذه الحشرة التي تسبب اضرارا لاشجار النخيل"، داعيا المزارعين الى مراجعة الشعب الزراعية في مناطقهم لاستلام مستلزمات المكافحة وفقا للتعليمات الموصى بها".

وذكر الطائي، ان مديرية الزراعة مستمرة بالحملة المجانية لمكافحة حشرة الحميرة التي تصيب اشجار النخيل في كربلاء باستخدام مبيدات رصينة وصديقة للبيئة من اجل الحد من من هذه الحشرة وتقليل اضرارها على اشجار النخيل

وقال مدير زراعة كربلاء، انه تم استلام مبيدات ومصائد وفرمونات ولواصق هذه الحملة وتم توزيعها على الشعب الزراعية وكانت وحصة شعبة زراعة الحسينية 40 لتر من مبيد ليفو و250 مصيدة جاكسون منها 100 من المصائد المدورة و1300 فرمون 2510 من اللواصق".

وتابع، ان حصة شعبة زراعة عون 40 لتر من مبيد ليفو و200 مصيدة جاكسون و1200 فرمون 2200 من اللواصق، وحصة شعبة زراعة الجدول الغربي 30 لتر من مبيد ليفو و180 مصيدة جاكسون منها 30 مصيدة مدورة و960 فرمون 1980 من اللواصق ، وحصة شعبة زراعة الخيرات 30 لتر من مبيد ليفو و170 مصيدة جاكسون و840 فرمون 1870 من اللواصق.

واردف الطائي، ان حصة شعبة زراعة الهندية 20 لتر من مبيد ليفو و100 مصيدة جاكسون مدورة من العام الماضي و400 فرمون 1100 من اللواصق، وحصة شعبة زراعة المركز 20 لتر من مبيد ليفو و100 مصيدة جاكسون منها 20 مدورة من العام الماضي و700 فرمون 1100 من اللواصق ، وحصة شعبة زراعة عين التمر 20 لتر من مبيد ليفو و110 مصيدة جاكسون مدورة من العام الماضي و520 فرمون 1210 من اللواصق ، وحصة شعبة زراعة الصحراوية و30 مصيدة جاكسون و80 فرمون330 من اللواصق.



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