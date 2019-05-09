المفتش العام لوزارة الداخلية: مخالفات بمليار دينار بإحدى قيادات حرس الحدود في البصرة

2019/05/09 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن وجود مخالفات مالية كبيرة، في حسابات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة وأحد الويتها في محافظة البصرة.

وأوضح بيان للمكتب، ان الأخير تلقى معلومات عن وجود مخالفات مالية تبلغ نحو مليار دينار، في مقر قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة واللواء أربعة عشر التابع لها، تتعلق بعدم استقطاعهما لمبالغ مستحقة للدولة.

وأضاف البيان، ان مفتش عام وزارة الداخلية جمال الأسدي، أصدر أمرا بالتحري والتحقق عن المعلومات، وتشكيل لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام في محافظة البصرة، مبينا ان اللجنة توصلت الى نتائج مفادها ان القيادة لم تقم باستقطاع أكثر من واحد وتسعين مليونا، واللواء أربعة عشر مبلغ يزيد عن ثمانمئة وثلاثة وثلاثين مليون دينار، عن مبالغ تضمين خاصة بالأسلحة والآليات والعجلات المتضررة، ومبالغ استقطاعات الغيابات والعقوبات الخاصة وغيرها من الاستقطاعات.

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