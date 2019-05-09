الكشف عن تلاعب بتخصيصات البترودولار في كركوك

2019/05/09 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​كشف مجلس محافظة كركوك،اليوم الخميس، عن رصد تلاعب من قبل الحكومة المحلية بالتخصيصات المالية من البترودولار للعام الحالي والسابق، لافتا إلى صرف 50% منها.

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