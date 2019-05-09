وسط حالة من التصعيد.. واشنطن تتهم بكين بـ«خرق» المحادثات التجارية

2019/05/09 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلتقي الولايات المتحدة والصين اليوم الخميس في واشنطن لإجراء مفاوضات تجارية تبدو نتائجها غير مؤكدة في أجواء التوتر الشديد الناجم عن تهديد القوتين الكبريين بفرض إجراءات حمائية جديدة.

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