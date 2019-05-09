العمل تعلن اطلاق رواتب الاعانة لاكثر من 51900 اسرة حدثت الكترونيا

2019/05/09 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل عن اطلاق رواتب الاعانة لـ (51905) اسرة حدثت الكترونيا على اربع دفعات بموجب الاستمارة التي رفعتها الوزارة على موقعها الالكتروني .وقال مدير عام تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة جمال عبد الرسول في بيان ” ان الدفعة الاولى من الاسر التي حدثت بياناتها ممن ظهرت بطاقاتهم مقفلة بلغت (21997) اسرة […]

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