الغلاب تدعو المؤسسات الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتقليل الروتين في المراجعات

2019/05/09 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائب سميعة الغلاب رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب ، اليوم الخميس ، دوائر التسجيل العقاري وجميع المؤسسات الخدمية الى تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.

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