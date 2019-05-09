العمل تعلن اطلاق رواتب الاعانة لاكثر من 51 الف اسرة

2019/05/09 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل المهندس جمال عبد الرسول عن اطلاق رواتب الاعانة لـ (51905) اسرة حدثت الكترونيا

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