تيار الحكمة: حل أو تجميد جميع مجالس المحافظات أمر ضروري ودستوري

2019/05/09 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الى حل او تجميد جميع مجالس المحافظات.

وقال البديري، إن حل او تجميد جميع مجالس المحافظات وليس فقط مجلس محافظة نينوى، هو أمر ضروري ودستوري، لأنها تجاوزت المدة القانونية لها، لافتا الى ان تلك المجالس أصبحت عبئا على المواطن وجلبت الخراب والدمار وقلة الخدمات والخروقات الأمنية وهدر المال العام.

وأضاف البديري، ان المجالس الحالية هي مجالس منتهية الصلاحية لا جدوى منها، داعيا البرلمان والحكومة الى تجميدها او حلها او التعجيل بإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

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