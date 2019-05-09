2019/05/09 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد تباشر بتطوير واكساء شوارع منطقة الشعب

09/05/2019 13:38:00 PM |

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واع / بغداد / ف .ق

اكدت امانة بغداد ؛ الخميس ؛ عن المباشرة بتنفيذ خطة لتطوير واكساء شوارع وازقة منطقة الشعب .

وصرحت امانة بغداد في بيان تلقته (وكالة انباء الإعلام العراقي / واع) انه بدأت بتنفيذ خطه لتطوير واكساء شوارع وازقة منطقة الشعب وضمن خطتها التشغيلية لعام 2019 باشرت اعمال اكساء شارعي المدارس محلة 329 والصحة وازقة المحلة (317) .

واضافت ان خطة الدائرة يتم تنفيذها بالاعتماد على الجهد الذاتي وتتضمن ايضا تطوير واكساء شوارع فهمي المدرس المقابل نادي النفط وصولا لساحة صباح الخياط وشارعي الميثاق والقدس .





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