اندلاع حريق داخل معمل في منطقة جميلة شرقي بغداد

2019/05/09 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر في الشرطة، الخميس، باندلاع حريق داخل معمل في منطقة جميلة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق نشب داخل معمل للجبس بمساحة 600متر مكعب في منطقة جميلة التجارية”.





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